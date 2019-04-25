بمساعدة كولومبيا...الولايات المتحدة تعتزم تغيير السلطة في فنزويلا

وقال خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "إن الأنشطة التخريبية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد الجمهورية البوليفارية مستمرة".
ووفقا لكوستيوكوف، فإن "واشنطن وخوفا من استخدام "قواتها المسلحة الوطنية" فإنها تريد تنظيم غزو بأيدي الحلفاء، ولا سيما كولومبيا".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا. ومن جهة أخرى أعلنت روسيا تأييدها للرئيس الفنزويلي الشرعي نيكولاس مادورو.
وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة على خلفية المواجهة بين السلطات الشرعية بقيادة الرئيس مادورو، والمعارضة التي تسيطر على برلمان البلاد بزعامة خوان غوايدو. الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/ يناير، رئيساً مؤقتا للبلاد.
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