أبخازيا: المناورات العسكرية مع روسيا ليست موجهة ضد دولة ثالثة

أعلنت الخارجية في أبخازيا، أن المناورات العسكرية الأبخازية - الروسية غير موجهة ضد أي بلد آخر، مشيرة إلى أنها تعتزم تطوير التعاون العسكري التقني مع روسيا، للرد بشكل مناسب، على أية تحديات محتملة.

سوخوم — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية، اليوم الخميس: "نعتبر أنه من الضروري الإشارة إلى أن المناورات العسكرية الأبخازية — الروسية ليست موجهة ضد أية دولة وأنها دفاعية بحتة بطبيعتها".

© Sputnik . Vladimir Popov البرلمان الأبخازي يصدق اتفاق الصداقة والتعاون بين أبخازيا وسوريا

كما لفتت الخارجية إلى أن عنصر التفاعل في العلاقات بين أبخازيا وروسيا له أهمية حاليا وخاصة في سياق التفاعل المتزايد بين جورجيا وحلف شمال الأطلسي.

وأضافت الخارجية: "جمهورية أبخازيا، انطلاقا من مبدأ أولوية ضمان الأمن القومي، تعتزم تطوير التعاون العسكري التقني مع روسيا الاتحادية للرد على نحو كاف، على أية تحديات محتملة".

وفي وقت سابق، أدلى مسؤولون جورجيون بعدد من البيانات فيما يتعلق بمناورات المجموعة الموحدة للقوات المسلحة لروسيا وأبخازيا على أراضي جمهورية أبخازيا.

وتشير هذه البيانات إلى أن جورجيا تشعر بالقلق إزاء "العسكرة المتزايدة" لأبخازيا، وتعتبر إجراء مثل هذه المناورات انتهاكا للقانون الدولي واستعراضا للقوة.

واعترفت روسيا في أغسطس/ آب 2008، باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتين كانتا تسعيان لنيل الاستقلال عن جورجيا، وحدث ذلك بعد اندلاع حرب بين جورجيا وأوسيتيا الجنوبية، في أغسطس 2008 استمرت 5 أيام.

وبالإضافة إلى روسيا، اعترفت باستقلال أبخازيا، كل من: نيكاراغوا، وفنزويلا، وناورو.

وكانت القيادة الروسية قد أعلنت مرارا، أن الاعتراف بسيادة أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، ذاتيتي الحكم سابقا، في قوام جورجيا، يعكس الواقع الراهن ولا رجعة عنه.