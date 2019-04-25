"روس أوبورون إكسبورت": لم نناقش تصدير أنظمة الدفاع الجوي إلى كوبا حتى الآن

أعلن المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية ألكسندر ميخييف، أن مسألة تصدير أنظمة الدفاع الجوي الروسية إلى كوبا لم تناقش بعد، أما العقود الأخرى فيتم تنفيذها.

© Sputnik . Alexey Kudenko روسيا تعرض على كوبا شراء طائرات ام اس -21

موسكو — سبوتنيك . وقال ميخييف للصحفيين، اليوم الخميس "لدينا تعاون عسكري تقني مع كوبا، وهناك لجنة حكومية مشتركة تعمل، وتوجد التزامات تعاقدية، ونحن نواصل تنفيذها".

وقال ردا على سؤال حول إمكانية تنظيم صادرات أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ الساحلية إلى كوبا: "هذه المسألة، بالفعل لم يتم تفعيلها بعد، وهذه هي رغبة الجانب الكوبي".

وتم تأسيس شركة "روس أوبورون إكسبورت" يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2000، وتحتل هذه الشركة حاليا المرتبة الثانية في قائمة كبريات الشركات العالمية التي تعمل في سوق تصدير الأسلحة، حيث تبلغ حصتها في مجال تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية نسبة تزيد عن 85 في المئة.

وقامت الشركة بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى 116 دولة من دول العالم، وفي هذا الإطار تتعاون هذه الشركة مع ما يزيد عن 700 مصنع ومؤسسة في مجمع التصنيع الحربي الروسي.