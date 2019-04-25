بغية الانضمام لـ"طريق الحرير"... اليمن يوقع اتفاقا مع الصين

وقع اليمن، اليوم الخميس، مع الصين على مذكرة تفاهم للانضمام إلى طريق الحرير.

القاهرة ـ سبوتنيك . ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، وقع مذكرة التفاهم في العاصمة الصينية بكين عن الجانب اليمني، وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الميتمي، وعن الجانب الصيني نائب رئيس اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية، مي نينج.

وذكرت الوكالة أن "انضمام اليمن يؤسس لعلاقة استراتيجية جديدة مع الصين، في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية والعلمية والتكنولوجية".

وأضافت أن الانضمام "سيحيي العلاقة التجارية التاريخية بين البلدين، باعتبار أن اليمن كان من أقدم الدول عبر التاريخ المنخرطة ضمن طريق الحرير.