الخارجية الروسية: موسكو تواصل جهودها لتحقيق تسوية في أفريقيا الوسطى

وتابعت: "وسنتابع عن كثب التسوية في جمهورية أفريقيا الوسطى، بالتنسيق الوثيق مع سلطات البلاد، الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين لأفريقيا الوسطى، وأيضا على منصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها".
يذكر أن الوضع الداخلي في جمهورية أفريقيا الوسطى شهد تدهورا كبيرا في أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2013، عندما وقعت مصادمات في العاصمة "بانغي" بين مسلحي حركة "سليكا" الإسلامية والجماعات المسيحية المعارضة، ووفقا للأمم المتحدة، اضطر نحو مليون شخص لمغادرة منازلهم، كما أدى الصراع إلى مقتل أكثر من 6 آلاف شخص.
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