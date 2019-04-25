الخارجية الروسية: موسكو تواصل جهودها لتحقيق تسوية في أفريقيا الوسطى

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستواصل مساهمتها لتحقيق التسوية في جمهورية أفريقيا الوسطى، مع سلطات البلاد والشركاء الدوليين.

Ministry of Defence of the Russian Federation بأمر من بوتين... روسيا تقرر إرسال قوات إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وقبرص

موسكو — سبوتنيك . وقالت زاخاروفا للصحفيين، اليوم الخميس "روسيا ساهمت بنشاط في تنظيم حوار سلمي بين الحكومة والجماعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى ، كما تقدم مجموعة من المساعدات العسكرية التقنية لهذا البلد الأفريقي".

وتابعت: "وسنتابع عن كثب التسوية في جمهورية أفريقيا الوسطى، بالتنسيق الوثيق مع سلطات البلاد، الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين لأفريقيا الوسطى، وأيضا على منصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها".

يذكر أن الوضع الداخلي في جمهورية أفريقيا الوسطى شهد تدهورا كبيرا في أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2013، عندما وقعت مصادمات في العاصمة "بانغي" بين مسلحي حركة "سليكا" الإسلامية والجماعات المسيحية المعارضة، ووفقا للأمم المتحدة، اضطر نحو مليون شخص لمغادرة منازلهم، كما أدى الصراع إلى مقتل أكثر من 6 آلاف شخص.