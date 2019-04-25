محمد بن راشد: الصين تغير خريطة الاقتصاد العالمي ونحن أكبر شركائها

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، إن قمة "حزام واحد طريق واحد" للتعاون الدولي، التي تنظمها الصين تؤكد الدور القيادي لبكين في الاقتصاد العالمي.

وانطلقت القمة في العاصمة الصينية بكين، اليوم الخميس، وتستمر على مدى ثلاثة أيام حتى 27 أبريل، ويشارك فيها رؤساء ومسؤولون من 40 دولة حول العالم.

نشارك اليوم في الصين في "قمة الحزام والطريق للتعاون الدولي"… قمة تؤكد الدور القيادي للصين في الاقتصاد العالمي.. نحن الشريك الأكبر معهم في المنطقة.. وسنحافظ على هذه الشراكة مع تعاظم دور الصين الذي تلعبه في تغيير خريطة الاقتصاد العالمي.. pic.twitter.com/EY6w3CpqY0 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 25, 2019

وكتب محمد بن راشد، على "تويتر": "نشارك اليوم في الصين في "قمة الحزام والطريق للتعاون الدولي"، قمة تؤكد الدور القيادي للصين في الاقتصاد العالمي، ونحن الشريك الأكبر معهم في المنطقة، وسنحافظ على هذه الشراكة مع تعاظم دور الصين، الذي تلعبه في تغيير خريطة الاقتصاد العالمي".

وقال في تدوينة أخرى: "عقدنا جلسة مباحثات اليوم ضمن "قمة الحزام والطريق للتعاون الدولي" مع الرئيس الصيني ورئيس مجلس الدولة الصيني".

عقدنا جلسة مباحثات اليوم ضمن "قمة الحزام والطريق للتعاون الدولي " مع الرئيس الصيني ورئيس مجلس الدولة الصيني.. أكدت لهم خلال اللقاء بأن الامارات تنظر للمرحلة القادمة من الاقتصاد العالمي بتفاؤل.. وأن شراكتنا في هذا المشروع الدولي ستتسارع خلال الفترة المقبلة pic.twitter.com/PA7lu2Z5CK — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 25, 2019

وأضاف: "أكدت لهم خلال اللقاء أن الإمارات تنظر للمرحلة المقبلة، من الاقتصاد العالمي بتفاؤل، وأن شراكتنا في هذا المشروع الدولي ستتسارع خلال الفترة المقبلة".