الخارجية الصينية: موقفنا لم ولن يتغير تجاه سوريا حاضرا أو مستقبلا

أعلن تشن شياو دونغ، نائب وزير الخارجية الصينية، المسؤول عن شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا أن موقف الصين لم ولن يتغير تجاه سوريا.

وأشار نائب وزير الخارجية الصينية خلال لقائه الدكتورة بثينة شعبان، المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية، الذي جرى على هامش أعمال الدورة الثانية لقمة "حزام واحد طريق واحد" التي تعقد في العاصمة الصينية بكين أن "موقف بلاده وسياستها تجاه سورية لم ولن يتغيرا حاضرا أو مستقبلا منوها بالتعاون والتنسيق الدائم بين البلدين وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب". كما نقلت وكالة "سانا".

© Sputnik . Aleksey Nikolskiy روسيا راضية عن التعاون مع الصين في سوريا

وأكد تشن استعداد بلاده لمواصلة تقديم الدعم والمساعدات لسوريا في شتى المجالات منوها بالجهود التي تبذلها سوريا من أجل إنجاح محادثات أستانا.

ونوه نائب وزير الخارجية الصيني إلى رغبة بلاده وجديتها في المشاركة في عملية إعادة الإعمار في سوريا مؤكدا أن الحكومة تشجع دائما الشركات الصينية على الاستثمار في سورية.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة شعبان على الروابط القوية التي تجمع سوريا والصين اللتين لديهما حضارتان عريقتان وتتشابهان في المثل والقيم الإنسانية وتسعيان إلى مكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والسلام في العالم أجمع منوهة بالدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية لسورية على جميع الصعد.

ولفتت شعبان إلى أهمية مشاركة سوريا في القمة الدولية الثانية لمبادرة "حزام واحد طريق واحد" بما يعبر عن مساهمتها المهمة في التواصل بين الشعوب والحضارات.

وكانت أعمال الدورة الثانية لقمة "حزام واحد طريق واحد" التي تستمر لثلاثة أيام انطلقت في وقت سابق اليوم في بكين تحت عنوان "تناسق السياسات" بمشاركة 37 رئيس دولة ورئيس وزراء و150 وزيرا من أنحاء العالم.