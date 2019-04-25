إسرائيل تدشن سلاحا استراتيجيا جديدا

قال عوفير جندلمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده دشنت سلاحا استراتيجيا جديدا.

ووجه جنلدمان التحية لسلاح الجو الإسرائيلي، بدعوى أنه الأفضل إقليميا، وربما عالميا، لتدشينه هذا الأسبوع، سربا ثانيا لطائرات الشبح "إف-35"، وهو السرب رقم 116، واسم السرب "حماة النقب".

وقال جندلمان:

طائرات إف-35I هي سلاح استراتيجي آخر نمتلكه لحماية دولتنا.

ألف مبروك لسلاح الجو الإسرائيلي الأفضل إقليميا وربما عالميا الذي دشن هذا الأسبوع سربا ثانيا لطائرات الشبح إف-35I وهو السرب رقم 116. إسم السرب: "حماة النقب".



طائرات الإف-35I هي سلاح استراتيجي آخر نمتلكه لحماية دولتنا. pic.twitter.com/T71BAPBtSx — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 25, 2019

يشار إلى أن السلاح الاستراتيجي أو السرب هو الثاني من نوعه، لتفعيل طائرات "إف 35" القتالية، التي يطلق عليها "أدير".

وتسلمت إسرائيل، حتى اليوم، 14 طائرة تشارك في النشاطات العملياتية، ويتوقع أن تستمر وتيرة تسليحها بهذه الطائرات بوتيرة 6 طائرات سنويا. كما يتوقع أن يصل عدد هذه الطائرات في نهاية عام 2024، إلى 50 طائرة.