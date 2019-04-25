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18:48 25 أبريل/ نيسان 2019
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    سفن حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي

    موقع استخباراتي: هل نشهد حربا جديدة في الشرق الأوسط

    © AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskill
    العالم
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    تساءل موقع استخباراتي عبري هل تشهد منطقة الشرق الأوسط حربا جديدة.

    قال الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي "ديبكا"، صباح اليوم، الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" وجزءا من قوتها الهجومية الجوية، شرقي البحر المتوسط، وتحديدا قبالة الشواطئ السورية.

    إبراهام لينكولن

    ماريا زاخاروفا
    © Sputnik . Anton Denisov
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    وذكر الموقع الاستخباراتي الإلكتروني أن واشنطن قررت وضع حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن"، أمس الأربعاء، أمام سوريا، استعدادا لأية عمليات عسكرية أو حروب جديدة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتوازي مع تصريحات ثلاثة من كبار القادة الإيرانيين، على رأسهم الزعيم الإيراني، آية الله علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، بشأت تهديداتهم حول مدى استخدام القوة العسكرية ضد الولايات المتحدة، وهي التصريحات التي جاءت على خلفية القرار الأمريكي بعدم تصدير النفط الإيراني.

    وفي السياق نفسه، قال الموقع الاستخباراتي إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في الاستعداد لأية هجمات إيرانية في منطقة الشرق الأوسط.

    أكد الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا"، مساء الثلاثاء الماضي، في تقرير سابق، أن القوات العسكرية الأمريكية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط باتت على أهبة الاستعداد لأية عمليات عسكرية إيرانية، وذلك ردا على إعلان البيت الأبيض بعدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على الدول المستوردة للنفط من إيران.

    أفاد الموقع الإسرائيلي بأن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت خطوات عسكرية لم تتخذ مثلها منذ ما يقرب 3 سنوات، في إشارة تهديد للجانب الإيراني، حيث يقوم الأسطول الأمريكي منذ نهاية الأسبوع الماضي، بتشغيل حاملتي طائرات في البحر المتوسط، يرافقهما قوات هجومية.

    تهديد لإيران

    حاملة طائرات أمريكية من طراز نيميتز
    © AFP 2019 / LINH PHAM
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    وأورد الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أن هذه هي المرة الأولى منذ 3 سنوات، التي تقوم الولايات المتحدة باستخدام قوة جوية — بحرية بهذا الحجم في البحر المتوسط، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تقوم بتشغيل حاملتي الطائرات في البحر المتوسط، وهما إبراهام لينكولن، وجون ستينيز.

    وأضاف الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، أن الخطوة الأمريكية تعد تهديدا لإيران، أو ردعا لطهران، حتى لا تقوم بعمليات عسكرية ضد أهداف أمريكية، أو أهداف تابعة لدول حليفة في المنطقة، ردا على تشديد العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.

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    الكلمات الدلالية:
    حاملة طائرات, البحر الأبيض المتوسط, إيران, سوريا, أمريكا, الشرق الأوسط, أمريكا, الرئيس الإيراني حسن روحاني, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, محمد جواد ظريف, البيت الأبيض
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