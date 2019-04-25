مسؤول كبير في الأمم المتحدة يجتمع بمفاوضين من طالبان في قطر

قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، إن أكبر مسؤول للأمم المتحدة في أفغانستان التقى بكبير مفاوضي الحركة في قطر اليوم الخميس في ظل استمرار المساعي الرامية لبدء مفاوضات سلام شاملة تنهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 17 عاما.

وذكر ذبيح الله مجاهد أن رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان تاداميتشي ياماموتو التقى بالملا بارادار أخوند وأعضاء آخرين بفريق التفاوض التابع لطالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح مجاهد في بيان أن المناقشات ركزت على "عملية السلام الجارية والضحايا من المدنيين والمساعدات الإنسانية في مناطق الإمارة الإسلامية". وفقا لوكالة " رويترز ".

وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أنها شاركت في اجتماعات متعددة مع كل أطراف الصراع في إطار مساع لإنهاء الحرب، مضيفة أنها عقدت اجتماعات منتظمة مع طالبان في الدوحة.

وعقد اجتماع الدوحة في الوقت الذي يستعد فيه مسؤولون من روسيا والصين للقاء المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد في موسكو للبحث عن سبل لإقناع طالبان ببدء محادثات مع حكومة كابول.

وترفض الحركة حتى الآن إجراء حوار مع الحكومة الأفغانية المعترف بها دوليا، وتتهمها بأنها "دمية" عينها الغرب.

يأتي اجتماع الدوحة بعد يوم من أحدث تقرير لبعثة الأمم المتحدة الذي ذكر أمس الأربعاء أن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين في أفغانستان تراجعت قرابة الربع خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام في ظل طقس شتوي شديد البرودة، وانخفاض حاد في عدد الهجمات الانتحارية.