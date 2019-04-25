ترامب وآبي يناقشان في واشنطن الوضع حول كوريا الشمالية

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة، ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، سيجريان محادثات في البيت الأبيض يوم الجمعة لمناقشة الوضع حول كوريا الشمالية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال المسؤول بالإدارة الأمريكية للصحفيين، إن هذا الاجتماع "سيوفر فرصة لتبادل وجهات النظر حول كوريا الشمالية"، فضلا عن ذلك اتخاذ خطوات إضافية نحو "نزع السلاح النووي بشكل نهائي والقابل للتحقق".

© Sputnik . Natalia Seliverstova وزيرا خارجية اليابان وروسيا يلتقيان في موسكو 10 مايو

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني يقوم بزيارة رسمية لواشنطن.

في سياق آخر، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع اليابان، حيز التنفيذ في شهر شباط/ فبراير المقبل، مؤكدا على دعم الاتحاد الأوروبي لطوكيو واستمرار شراكتهما الاستراتيجية.

قال توسك، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بعد انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي واليابان، "استراتيجيتنا في شراكتنا مع اليابان لم تتغير فهي مبنية على الديمقراطية والتجارة الحرة ومنذ أشهر كان هناك أكبر اتفاق تجاري حر مع اليابان وهذه رسالة واضحة أن أوروبا وطوكيو تقفان معا. ونحن نرحب بالتطبيق المؤقت لاتفاقية طوكيو والاتحاد الأوروبي في شهر شباط/ فبراير 2019".