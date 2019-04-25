إسرائيل تشارك في مناورة دولية

وذكر الموقع الرسمي للجيش، مساء أمس الأربعاء، أن السفن الحربية التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي شارك كل من نظيريه، اليوناني والأمريكي، في مناورات بحرية موسعة.

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وأورد الموقع الرسمي للجيش أن المناورة جرت في بحر إيجه اليوناني ، في مناورة دولية سنوية، تأتي تحت اسم "نوبل دينا"، بهدف تعزيز التعاون بين أساطيل سفن الصواريخ التابع لأذرع البحرية الإسرائيلي واليوناني والأمريكي.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي أن سلاح البحرية الإسرائيلي شارك بـ3 سفن صواريخ من نوع "ساعر 5" للمشاركة في المناورة المذكورة التي استمرت لعدة أيام، وانتهت مع نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف الموقع أن الغرض الحقيقي من تلك المناورات هو غرض دفاعي، بحكم أن أكثر من 95% من البضائع التي تدخل إسرائيل، تمر عبر البحر، فضلا عن الكشف عن الغواصات وتحديد موقعها، وكذلك التدريب على انقاذ الجرحى في ميادين المعركة، والاختفاء من الأعداء، ناهيك عن حماية السفن الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية.

ونشر الموقع الرسمي للجيش صورا في الإطار نفسه، ما بين التدريب على مواجهة "الإرهابيين" والتمرين على إنقاذ الجرحى والمصابين.

ونقل الموقع على لسان أحد الضباط المشاركين في التدريب أن سلاحي البحرية اليوناني والأمريكي من أفضل الأسلحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط، وبأن الاشتراك في مناورات بحرية معهما هو مكسب كبير لإسرائيل.