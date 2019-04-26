زعيم كوريا الشمالية: السلام في شبه الجزيرة الكورية يعتمد على الموقف الأمريكي

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اجتماع القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن السلام والأمن على شبه الجزيرة الكورية سيعتمدان تماما على الموقف الأمريكي مستقبلا، وجاء ذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

موسكو — سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن كيم قوله "الوضع على شبه الجزيرة الكورية والمنطقة الآن في طريق مسدود ووصل إلى نقطة حرجة إذ قد يعود الوضع إلى النقطة الذي انطلق منها، لأن الولايات المتحدة اتخذت موقفًا أحاديًا وغير ودي في محادثات القمة الثانية التي جرت في الآونة الأخيرة بين جمهورية كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

في سياق متصل، اتفق الزعيمان على اتخاذ تدابير لرفع العلاقات التجارية والاقتصادية إلى مستوى جديد بين البلدين، وجاء ذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية.