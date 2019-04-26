وزير خارجية لاتفيا يدين تسهيل منح الجنسية الروسية لسكان دونباس

ريغا — سبوتنيك. وكتب وزير الخارجية على صفحته على الـ"فيسبوك": "أدين قرار روسيا بتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لسكان الجزء الشرقي من أوكرانيا، والتي تدعمها قوات دعم روسية "، مضيفا أن "هذه الخطوة تنتهك وحدة أراضي أوكرانيا وجهودها لتنفيذ اتفاقات مينسك".

© Sputnik . Стрингер نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة يتوقع تغيرات إيجابية حيال دونباس بعد تنصيب زيلينسكي

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع يوم الأربعاء 24 أبريل مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو لا تسعى لخلق أي مشاكل لأوكرانيا.

وكان مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد أعلن في اجتماع لمجلس الأمن، اليوم الخميس، إن مسألة إصدار جوازات سفر روسية لمواطني دونباس ليست مسألة مطروحة للنظر فيها باجتماع لمجلس الأمن الدولي، كونها لا تهدد السلام والأمن.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت، اليوم الخميس، أن موسكو تأخذ بعين الاعتبار إرادة الناخبين الأوكرانيين الذين أعربوا من خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية عن موقفهم السلبي تجاه سياسة الرئيس الحالي، بيوتر بوروشينكو.