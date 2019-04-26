مصرع عاملين مناجم وفقدان 15 آخرين في جمهورية لوهانسك الشعبية

أعلن رئيس وزارة الحالات الطارئة في جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، يفيغيني كاتسافالوف، اليوم الجمعة، عن مقتل عاملين مناجم وفقدان 15 آخرون جراء حادثة وقعت بمنجم للفحم بالجمهورية .

لوهانسك — سبوتنيك. وقال كاتسافالوف للصحفيين "الوضع في المنجم حرج، في الوقت الحالي هناك شخصان متوفيان و 15 مفقودا".

© Sputnik . Aleksey Vovk وزير خارجية لاتفيا يدين تسهيل منح الجنسية الروسية لسكان دونباس

يذكر أن الحادثة وقعت بمنجم "سكيدكربون" فى منطقة يوريفكا بالجمهورية.

في سياق آخر، اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، يوم السبت الماضي، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها خمس مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبدأت السلطات الأوكرانية في شهر أبريل/ نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/ شباط، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.