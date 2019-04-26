مصرع عاملين مناجم وفقدان 15 آخرين في جمهورية لوهانسك الشعبية

لوهانسك — سبوتنيك. وقال كاتسافالوف للصحفيين "الوضع في المنجم حرج، في الوقت الحالي هناك شخصان متوفيان و 15 مفقودا".
في سياق آخر، اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، يوم السبت الماضي، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها خمس مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبدأت السلطات الأوكرانية في شهر أبريل/ نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/ شباط، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)