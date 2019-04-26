الأسطول الأمريكي يحمل متفجرات "دبلوماسية" إلى البحر المتوسط

وعن أسباب وجود سفينتي "أبراهام لينكولن" و"جون ستينيس" في البحر المتوسط، قالت المتحدثة باسم الأسطول الأمريكي السادس، أميليا أومايام، إن مرور حاملتي الطائرات والسفن المرافقة لها في البحر المتوسط "أتاح لنا إجراء مناورات واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز القوة الرادعة وتوفير الضمانات الأمنية لحلفائنا وتأمين الدفاع عن مصالحنا"، وفقا لما نقلته صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Z.A. Landers تهديدات أمريكا: كل حاملة طائرات تحمل 100 ألف طن من أدوات الضغط الدبلوماسي

ورفضت المتحدثة باسم الأسطول الأمريكي السادس كشف مدة بقاء حاملتي الطائرات في البحر المتوسط.

وكان السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هانتسمان، قد أطلق تهديدات مفادها أن الولايات المتحدة تستخدم حاملات الطائرات كأداة للضغط الدبلوماسي، قائلا إن كل حاملة طائرات في البحر المتوسط تحمل "مائة ألف طن من الدبلوماسية الدولية".

ورد عليه نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بقوله: "نأمل ألا تتحول الدبلوماسية الأمريكية الكلامية إلى دبلوماسية حربية فعلية تقاس قوتها بميغا طن. ذلك أنه لن يكون هناك منتصر، والحالة هذه".