ريابكوف: تلقينا توضيحات من أمريكا بشأن نشر صواريخ "ثاد" في رومانيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن روسيا تلقت من الولايات المتحدة الأمريكية توضيحات حول أسباب النشر المؤقت لنظام "ثاد" الصاروخي في رومانيا وتقوم بدراستها.

موسكو — سبوتنيك . وقال ريابكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة 26 أبريل / نيسان: "نعم لقد حصلنا على حجم معين من المعلومات والإيضاحات حول أسباب النشر المؤقت لمنظومة ( ثاد ) خلال فترة القيام بإجراءات معينة في موقع الدرع الصاروخي"، مضيفا: "أخذنا المعطيات في الاعتبار وندرسها".

وقال النائب الأول لرئيس العمليات المركزية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق فيكتور بوزنخير، أمس الخميس، إن الدول التي نشرت أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية على أراضيها سوف تصبح أهدافًا رئيسية للقصف، وأيضًا تخاطر بأن تصبح مناطق ملوثة إشعاعيا.

وتصنع شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية منظومة صواريخ "ثاد"، التي يمكنها اعتراض الصواريخ الهجومية داخل الغلاف الجوي للأرض وخارجه، حسبما ذكر الموقع الرسمي للشركة.

ويمكن لمنظومة "ثاد" اعتراض صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وتعتمد نظرية عملها على تحقيق إصابة مباشرة بالهدف المعادي وتدميره، وهو ما يطلق عليه نظرية "هيت تو كيل".

THAAD Missiles to Romania: NATO’s Belligerence in the Black Sea Is a Bad Sign of Things to Come https://t.co/EcTPaZnpJw pic.twitter.com/IX6D5wpIAY — Astute News (@AstuteNews) April 22, 2019

ويمكن للمنظومة الأمريكية أن تعمل مع أنواع أخرى من منظومات الدفاع الجوي البري والبحرية، كما يمكنها التكامل مع وسائل الدفاع الجوي الطائرة.