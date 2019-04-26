الصين ترسل شحنة مساعدات إنسانية إلى منكوبي السيول في إيران

وصلت إلى إيران، اليوم الجمعة، أول شحنة مساعدات إنسانية من الصين إلى منكوبي السيول التي اجتاحت إيران في الفترة الماضية.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن سفير طهران في الصين القول إن الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية الصينية وصلت إلى إيران بواسطة طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الصينية، حيث هبطت في مطار الإمام الخميني.

© REUTERS / Tasnim News Agency إيران... السيول تجتاح 5 محافظات جديدة

وأضاف محمد كشاورز زاده، في مقابلة مع الوكالة، اليوم الجمعة، أنه سيتم إرسال شحنات أخرى إلى طهران في الأيام المقبلة.

وأشاد زاده بتعاطف حكومة وشعب الصين مع منكوبي الفيضانات في إيران، مضيفا: "نعتقد أن التعاون والتناغم بين البلدين في جميع المراحل الصعبة دليل واضح على العزم الراسخ للحضارتين الإيرانية والصينية على استمرار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين".

وكانت الأمطار الغزيرة هطلت بشكل غير معتاد منذ 19 مارس/ آذار الماضي، ومازالت مستمرة في بعض مناطق البلاد، مما أدت إلى حدوث فيضانات وسيول جارفة في العديد من محافظات إيران الشمالية والغربية والجنوبية.

وأسفرت عن مصرع العشرات من الأشخاص وإصابة المئات وإجلاء عشرات الآلاف من سكان القرى والمدن إلى مناطق آمنة، إضافة إلى تدمير الطرقات والجسور ومرافق حيوية، وتضرر آلاف الوحدات السكنية والتجارية، وألحقت أضرارا بالغة بالقطاع الزراعي.