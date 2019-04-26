الخارجية الكازاخستانية: لقاء أستانا القادم حول سوريا لن يعقد قبل يونيو المقبل

أكد مدير القسم الآسيوي والأفريقي في وزارة الخارجية الكازاخستانية، إيدربيك توماتوف، أن الجولة المقبلة لمحادثات أستانا حول سوريا لن تعقد قبل شهر حزيران /يونيو.

وقال توماتوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "أعتقد أنه ليس قبل شهر يونيو"

وأشار المتحدث إلى أن احتمال التوصل إلى اتفاق حول القائمة النهائية للجنة الدستورية السورية خلال هذه الجولة من محادثات أستانا حول سوريا، قليل.

وأضاف توماتوف:

"من غير المحتمل التوصل إلى القائمة النهائية للجنة الدستورية، خلال هذه الجولة".

وانطلقت، يوم أمس، في نور سلطان[أستانا سابقاً] الجولة الثانية عشرة لمحادثات أستانا حول سوريا، بمشاركة الدول الضامنة "روسيا وتركيا وإيران" حيث ترأس الوفد الروسي، المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ورأس الوفد الإيراني، علي أصغر خاجي، بينما ترأس الوفد التركي، نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال.

وشارك في الجولة أيضاً، المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون، يرافقه وفد من الأمم المتحدة، وكذلك وفدا، المعارضة المسلحة برئاسة أحمد طعمة، والحكومة السورية برئاسة المندوب السوري إلى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، بالإضافة إلى الوفد الأردني، بصفة مراقب.