بعد تقرير "واشنطن بوست"... ترامب: لم ندفع أي شيء لكوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن لم تدفع أي مبالغ مالية لكوريا الشمالية، لإطلاق الطالب أوتو ورمبر.

وكشفت كوريا الشمالية عن فاتورة بقيمة مليوني دولار، تكاليف رعاية صحية لـ"وارمبر"، وقالت إن مسؤولا أمريكيا تعهد، قبل إطلاق سراح الطالب الأمريكي، بدفعها لبيونغ يانغ، بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس الخميس 25 أبريل / نيسان.

No money was paid to North Korea for Otto Warmbier, not two Million Dollars, not anything else. This is not the Obama Administration that paid 1.8 Billion Dollars for four hostages, or gave five terroist hostages plus, who soon went back to battle, for traitor Sgt. Bergdahl! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2019

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الجمعة: "لم ندفع أي أموال لبيونغ يانغ. لا مليوني دولار، ولا أي شيء آخر"، مضيفا: "لسنا مثل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، الذي دفع 1.8 مليار دولار من أجل إطلاق 4 رهائن، أو التخلي عن 5 إرهابيين آخرين، عادوا للقتال لاحقا".

وأطلقت بيونغ يانغ في عام 2017، أوتو وارمبر، الذي كان محتجزا لديها بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بسبب ما وصفته بـ"ارتكاب أعمال عدائية".

Wow. "North Korea issued a $2 million bill for the hospital care of comatose American Otto Warmbier…The main U.S. envoy sent to retrieve Warmbier signed an agreement to pay the medical bill on instructions passed down from President Trump." https://t.co/N6brtnW1TT — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) April 25, 2019

وفي 30 سبتمبر / أيلول الماضي، قال ترامب، إن إدارته لم تدفع أى شيء لإخراج الرهائن الأمريكيين من كوريا الشمالية، بحسب "واشنطن بوست"، التي ذكرت أن الفاتورة، التي لم يتم الكشف عنها في ذلك الحين، ذهبت لوزارة الخزانة، لكنه لم يتم دفعها في عام 2017، حسبما نقلت عن مصدران، طلبا عدم ذكر اسمها.