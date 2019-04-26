موسكو تكشف عن موعد محتمل لاستئناف حركة الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ

أفاد نائب رئيس الاتحاد الروسي لصناعة السياحة، يوري برزيكين، بأن الرحلات الجوية الروسية إلى منتجعي الغردقة وشرم الشيخ يمكن أن تستأنف، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وبحسب صحيفة "إزفيستيا" الروسية، أشار المسؤول الروسي إلى أن إعادة الطيران يمكن أن تصادف افتتاح الموسم السياحي الذي يبدأ في آخر الخريف.

وأضاف أن عودة مصر إلى السوق الروسي، سيكون في صالح السائح الروسي لأن ذلك سيزيد المنافسة بين المقاصد السياحية، التي يقصدها أغلب الروس، مثل تركيا وسيؤدي إلى خفض أسعارها.

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وأوضح أن هبوط الأسعار لن يحدث فورا، ولكن بالتدريج.

وأكد مسؤول في السفارة المصرية في موسكو، أن مصر نفذت كل الشروط التي طلبتها روسيا وتنتظر نتائج التفتيش.

ووفقا للصحيفة، قالت السلطات المصرية إن لجنة التفتيش الروسية أعربت عن رضاها عن الأوضاع الأمنية في مطارات سيناء المصرية.

يذكر أن حركة الطيران الدوري بين روسيا ومصر توقفت في نوفمبر 2015، على خلفية كارثة تحطم طائرة روسية فوق سيناء، كانت متجهة من شرم الشيخ إلى بطرسبورغ، وعلى متنها 224 شخصا لقوا حتفهم جميعا، وصنفت مصلحة الأمن الفدرالية الروسية هذا الحادث كعمل إرهابي.