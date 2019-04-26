محاكمة روسي بتهمة الانخراط في نشاط جماعة مسلحة غير شرعية في سوريا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، بأن أحد سكان مدينة نالتشيك الروسية، مراد كالميكوف، الذي توارى عن الأنظار في ألمانيا كلاجئ حتى تم تسليمه إلى روسيا، سيجري تقديمه للمحاكمة بتهمة المشاركة بالعمليات في سوريا ضمن تشكيل جماعة مسلحة غير شرعية.

موسكو — سبوتنيك. وقالت بيترينكو:

"قد استكمل التحقيق في قضية جنائية في حق مراد كالميكوف وهو من سكان مدينة نالتشيك الروسية".

وقد قامت سلطات ألمانيا بتسليمه إلى روسيا لاتهامه بارتكاب جريمة بموجب الجزء الثاني من المادة 2 لقانون الجنايات الروسي (المشاركة في أنشطة لتشكيل مسلح غير شرعي).

ووفقا لأجهزة التحقيق، فقد شارك المتهم في عام 2014 وهو على أرض سوريا في صفوف تشكيل مسلح غير شرعي في ممارسة الأنشطة التي تتعارض ومصالح روسيا الاتحادية.

وبعد ذلك هرب إلى ألمانيا بصفته لاجئ من جمهورية تركمانستان، وفي نهاية الأمر نجحت أجهزة حماية القانون الروسية في إقناع السلطات الألمانية بضرورة تسليم الجاني إلى روسيا بهدف محاكمته على الجريمة المرتكبة.

واحيل الملف الخاص بهذه القضية إلى المحكمة للنظر فيه.