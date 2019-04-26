ترامب يعلن عن طلب قدمه للسعودية ودول أخرى والكل "وافق عليه"

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قدم طلبا إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى وأن "الكل وافق عليه".

وقال دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن المملكة العربية السعودية ودولا أخرى وافقت على زيادة إنتاج النفط.

Spoke to Saudi Arabia and others about increasing oil flow. All are in agreement. The California tax on gasoline is causing big problems on pricing for that state. Speak to your Governor about reducing. Economic numbers, 3.2% GDP for what is often worst quarter, looking good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2019

وكتب ترامب، على "تويتر": "تحدثت مع السعودية وغيرها بشأن توسيع تدفق النفط. الكل موافق."

وتابع ترامب أن الضرائب في كاليفورنيا على الغازولين، تسببت في مشكلة كبيرة، وأكد ترامب حديثه مع الحكومة لتخفيضها.