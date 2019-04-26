روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء سياسة الابتزاز ضد فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو مستاءة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييسا، وتدعو الولايات المتحدة إلى الكف عن الابتزاز وإثارة التوترات في هذا البلد.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الروسية: "بكل استياء تلقينا هذا الإعلان الذي مفاده أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات شخصية على وزير الخارجية الفنزويلي أرييسا".

© Sputnik . Mikhail Alaeddin الاستخبارات الروسية ترصد استعدادات لعملية عسكرية أمريكية ضد فنزويلا

وتابع البيان "مرة أخرى جرى اتخاذ محاولة فجة للضغط على حكومة هذا البلد والشعب الفنزويلي بأكمله".

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن واشنطن فرضت عقوبات ضد وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا.

كما طالت العقوبات القاضية كارول باديليا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا. ومن جهة أخرى أعلنت روسيا تأييدها للرئيس الفنزويلي الشرعي نيكولاس مادورو.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة على خلفية المواجهة بين السلطات الشرعية بقيادة الرئيس مادورو، والمعارضة التي تسيطر على برلمان البلاد بزعامة خوان غوايدو. الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/ يناير، رئيساً مؤقتا للبلاد.