محكمة في كييف تنظر بدعوى تحظر سفر بوروشينكو إلى الخارج

قبلت المحكمة الإدارية التابعة لمنطقة كييف، اليوم الجمعة، النظر في الدعوى المقدمة والتي تحظر السفر على الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو وغيره من المسؤولين والسياسيين إلى الخارج في غضون عام بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كييف — سبوتنيك. أفاد المكتب الصحفي التابع للمحكمة، في بيان: "فتحت المحكمة الإدارية لمنطقة مدينة كييف الإجراءات بناء على دعوى المدون الشهير ألكسندر دوبنسكي، الذي يطلب من المحكمة منع المسؤولين والسياسيين من السفر إلى الخارج في غضون عام عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وسيتم النظر في القضية عن طريق الإجراءات القضائية المبسطة دون إخطار المشاركين في القضية".

هذا وخسر الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، والذي تنتهي ولايته الشهر المقبل، أمام الممثل لكوميدي فلاديمير زيلينسكي، وبفارق كبير، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي شهدتها أوكرانيا الأحد الماضي.