بومبيو يبحث مع رئيس لجنة الأمن القومي الكازاخستاني الوضع في أفغانستان

بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع رئيس لجنة الأمن القومي في جمهورية كازاخستان كريم ماسيموف، الجمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، قضايا تتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين، والوضع في أفغانستان وغرب الصين.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "ناقش المجتمعون النقل التاريخي (للسلطة) من رئيس كازاخستان والانتخابات المقبلة في شهر حزيران/يونيو، والتعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب. ورحب وزير الخارجية بدعم كازاخستان لعملية السلام دائم في أفغانستان ".

© REUTERS / YURI GRIPAS بومبيو: أخبرنا القادة الإيرانيين أنه في حال تم الاعتداء علينا سنجيب بطريقة صارمة

وأشار بيان الخارجية، إلى أن بومبيو أثار أيضًا قضية "أزمة حقوق الإنسان المستمرة في غرب الصين"، التي تؤدي إلى سقوط العديد من ضحاياها من أصل كازاخستاني يقيمون في مدينة شينجيانغ، مؤكداً دعم الولايات المتحدة القوي لضحايا (القمع).

هذا وأعلن رئيس كازاخستان، نور سلطان نزاربايف، في 19 أذار/مارس الماضي، أنه سيتخلى عن مهام منصبه اعتباراً من يوم 20 من شهر آذار/مارس، وأن رئيس مجلس الشيوخ، قاسم توكاييف، سيقوم بأعمال رئيس الدولة، حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.

وبما يتعلق بانتهاك حقوق المدنيين في الصين، قدمت وزارة الخارجية الأميركية في شهر أذار/مارس الماضي تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في العالم في عام 2018، اتهمت فيه الصين بانتهاك حقوق مسلمي الايغور في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم.