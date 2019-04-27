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01:51 27 أبريل/ نيسان 2019
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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون

    آبي يؤيد حوار بوتين وكيم بشأن نزع السلاح النووي

    © Sputnik . Vladimir Melnikov
    العالم
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    أكد ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أنه يؤيد حوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بشأن نزع السلاح النووي. مشيراً إلى أن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية يعتبر هدفاً مشتركاً لليابان وروسيا.

    موسكو — سبوتنيك. وقال آبي خلال لقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت،  "لقد استغرقنا الكثير من الوقت لمناقشة قضية كوريا الشمالية وتبادل شامل للآراء، وبعد القمة الأميركية الكورية الشمالية العام الماضي، ظهر اتجاه جديد".

    الخارجية الروسية تصف اجتماع بوتين مع كيم جون أون بـتصحيح الأخطاء الأمريكية
    © Sputnik . Vitaly Podvitsky
    اجتماع بوتين مع كيم جونغ أون هو "تصحيح للأخطاء الأمريكية"

    وأشار آبي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأسبوع الجاري، حيث تم تنفيذ عمل يهدف إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

    وأضاف آبي: "نؤكد أنا والرئيس بوتين بشكل مستمر، أن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية هو الهدف المشترك لليابان وروسيا. وتعتزم اليابان، بالتعاون مع المجتمع الدولي، بذل الجهود لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".

    هذا والتقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يوم الخميس25 أبريل / نيسان. ويعتبر هذا اللقاء هو الأول بينهما، وجرى في جزيرة "روسكي" بمدينة فلاديفوستوك.
    وتعتبر الزيارة التي قام بها كيم الأولى إلى روسيا منذ وصوله إلى السلطة في عام 2011، وكذلك أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الدولة الكوري الشمالي بعد إعادة انتخابه لهذا المنصب في نيسان/أبريل من هذا العام.  

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    الكلمات الدلالية:
    اليابان, نزع سلاح كوريا الشمالية, كوريا الشمالية, فلاديمير بوتين, كيم جونغ أون, روسيا
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