رئيس وزراء سلوفاكيا يزور أمريكا ويلتقى ترامب يوم 3 مايو المقبل

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيليجرينى في الثالث من مايو/أيار المقبل.

وقال البيت الأبيض، في بيان اليوم السبت، "يستقبل الرئيس ترامب رئيس الوزراء بيتر بيليجريني في البيت الأبيض في 3 أيار/مايو 2019. وسيبحث معه المكاسب الإيجابية الأخيرة جراء التعاون الأمني الثنائي، وكذلك المخاوف المشتركة الممتثلة بالتهديدات السيبرانية وأهمية أمن الطاقة".

وقال بيليجريني الأسبوع الماضي، إن سلوفاكيا العضو في حلف شمال الأطلسي ستزيد الإنفاق الدفاعي إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2022،أي أسرع بعامين من المخطط.

هذا وأعلن رئيس وزراء في وقت سابق أنه تلقى دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة واشنطن الشهر القادم، مؤكداً في تصريحات إعلامية أن التعاون الاقتصادي والدفاعي بين البلدين والإنفاق الدفاعي سيكونان على جدول أعمال اللقاء.

ووقعت سلوفاكيا مؤخرا اتفاقا لشراء 14 طائرة عسكرية من طراز أف —16 من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية.