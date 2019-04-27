الشركة المصنعة للسيارات "المدرعة" التي يملكها كيم جونغ أون لا تعرف كيف وصلت إليه

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، قالت شركة "دايملر" الألمانية التي تنتج سيارات ليموزين المدرعة، إنها لم تبع السيارة لزعيم كوريا الشمالية وليس لديها أدنى فكرة عن المكان الذي حصل عليها منه، أو كيف حصل عليها كما أنها لا تملك تعاملات تجارية مع بلاده".
وقالت المتحدثة باسم "دايملر" سيلكي موركيرت، في رد على تساؤل "أسوشيتد برس"، إنها تصدر المنتجات بصورة صحيحة وبالتوافق مع القانون وليس لديها أي علاقات تجارية مع كوريا الشمالية على مدى السنوات الـ15 الماضية.
وأشارت إلى أن شركتها تشرف على صادرات منتجاتها وإعادة بيعها لأطراف ثالثة، لمنع تسليم السيارات إلى كوريا الشمالية وسفاراتها في العالم.
ويعتقد أن النسخة المستخدمة من قبل كيم مزودة بجميع أنظمة الاتصالات والترفيه الرئيسية، وذلك وفقا لوصف الشركة للسيارة، ويمكن لمن يستقلونها أن "يظلوا على اتصال تام بباقي العالم مع الاستمتاع بالرفاهية والراحة من مكانهم الخاص جدا".
وتعد دايملر، ومقرها شتوتغارت بألمانيا، واحدة من أكبر شركات السيارات وأكثرها شهرة في العالم. إنها واحدة من أكبر مصنعي سيارات الركاب ذات الرفاهية العالية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)