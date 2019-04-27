الشركة المصنعة للسيارات "المدرعة" التي يملكها كيم جونغ أون لا تعرف كيف وصلت إليه

قالت الشركة المصنعة لسيارات الليموزين المدرعة والتي استقل الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون إحداها خلال لقائه بالرئيس الروسي فلادمير بوتين الأسبوع الماضي، إنها "لم تبع السيارة لزعيم كوريا الشمالية".

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، قالت شركة "دايملر" الألمانية التي تنتج سيارات ليموزين المدرعة، إنها لم تبع السيارة لزعيم كوريا الشمالية وليس لديها أدنى فكرة عن المكان الذي حصل عليها منه، أو كيف حصل عليها كما أنها لا تملك تعاملات تجارية مع بلاده".

© Sputnik . Alexey Nikolsky بالفيديو...كيم جونغ أون يهدي بوتين سيفا

ولفت كيم جونغ أون الأنظار من خلال استخدام سيارات ليموزين تحمل علامة دايملر في العديد من تنقلاته أثناء حضوره القمم رفيعة المستوى، بما في ذلك اجتماعه هذا الأسبوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك في قمتيه السابقتين مع الرئيس دونالد ترامب.

ويحظر بيع السلع الكمالية، بما في ذلك سيارات الليموزين ، بموجب العقوبات الأمريكية بهدف الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية.

وخلال القمة مع بوتين في فلاديفوستوك الروسية، استخدم كيم سيارتي ليموزين "مرسيدس مايباخ إس-600 بولمان غارد"، و"مرسيدس مايباخ إس-62".



وقالت المتحدثة باسم "دايملر" سيلكي موركيرت، في رد على تساؤل "أسوشيتد برس"، إنها تصدر المنتجات بصورة صحيحة وبالتوافق مع القانون وليس لديها أي علاقات تجارية مع كوريا الشمالية على مدى السنوات الـ15 الماضية.



وأشارت إلى أن شركتها تشرف على صادرات منتجاتها وإعادة بيعها لأطراف ثالثة، لمنع تسليم السيارات إلى كوريا الشمالية وسفاراتها في العالم.

ويعتقد أن النسخة المستخدمة من قبل كيم مزودة بجميع أنظمة الاتصالات والترفيه الرئيسية، وذلك وفقا لوصف الشركة للسيارة، ويمكن لمن يستقلونها أن "يظلوا على اتصال تام بباقي العالم مع الاستمتاع بالرفاهية والراحة من مكانهم الخاص جدا".

وتعد دايملر، ومقرها شتوتغارت بألمانيا، واحدة من أكبر شركات السيارات وأكثرها شهرة في العالم. إنها واحدة من أكبر مصنعي سيارات الركاب ذات الرفاهية العالية.