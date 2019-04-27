أمريكا تنصح مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى سريلانكا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، أن الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "تواصل الجماعات الإرهابية التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا".



© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE وزير دفاع سابق في سريلانكا يعتزم الترشح للرئاسة ومواجهة التشدد الإسلامي

ونصحت وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين بإعادة النظر في السفر إلى سريلانكا، بسبب التهديدات الإرهابية بعد مقتل أكثر من 250 شخصا في تفجيرات انتحارية يوم الأحد.

هذا ووقعت يوم الأحد الماضي، سلسلة انفجارات ضربت كنائس وفنادق في سريلانكا، صباح يوم عيد الفصح. ووفقاً للبيانات الأخيرة، لقى 321 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 520 آخرين.

وأفادت صحيفة "نيوز فرست" السريلانكية، عن مصدر في الجيش، بوقوع ثلاثة انفجارات في مدينة كالموناي شرقي البلاد الجمعة.

و تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، الثلاثاء الماضي، سلسلة التفجيرات التي شهدتها سريلانكا يوم 21 نيسان/أبريل الجاري.