أمريكا تنصح مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى سريلانكا

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "تواصل الجماعات الإرهابية التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا".
هذا ووقعت يوم الأحد الماضي، سلسلة انفجارات ضربت كنائس وفنادق في سريلانكا، صباح يوم عيد الفصح. ووفقاً للبيانات الأخيرة، لقى 321 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 520 آخرين.
وأفادت صحيفة "نيوز فرست" السريلانكية، عن مصدر في الجيش، بوقوع ثلاثة انفجارات في مدينة كالموناي شرقي البلاد الجمعة.
و تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، الثلاثاء الماضي، سلسلة التفجيرات التي شهدتها سريلانكا يوم 21 نيسان/أبريل الجاري.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)