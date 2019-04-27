واشنطن تخطط لإرسال قوات إضافية للحدود مع المكسيك

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، أنها تعتزم إرسال نحو 300 جندي بينهم نحو 100 طباخ لتوزيع الوجبات، إلى الحدود مع المكسيك.

وقالت الوزارة، إنه لا توجد خطط لأن تتفاعل القوات الأمريكية مع المهاجرين، لأنها تقدم العون فقط لضباط الحدود الذين يتعاملون مع الهجرة غير المشروعة.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون تشارلي سومرز، أنه من المتوقع إرسال 160 سائقا و20 محاميا أيضا للعمل على الحدود.

Pentagon to send more troops to Mexico border, some in contact with migrants https://t.co/5SA7hXcdUq pic.twitter.com/AmU4a5tIyE — Cal Washington (@cal_washington) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

الجدير بالذكر، أن الحدود الشمالية للمكسيك التي تتلاقى مع الحدود الجنوبية للولايات المتحدة تعمها فوضى هجرة تمتد لعقود من الزمن. ومنذ أن تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سدة الحكم في الولايات المتحدة وهو يمضي في محاربة هذه الهجرة غير الشرعية والخطيرة، على حد قوله.