الرئيس الأوكراني الجديد يحتاج إلى من يحميه من بوتين

ونقلت وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية عن الرئيس البولندي السابق ألكسندر كفاسنيفسكي قوله إن زيلينسكي قال لهم إنه لا يريد أن يجتمع مع بوتين على انفراد، ويفضل أن يلتقي به بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وشرح كفاسنيفسكي سبب عدم رغبة زيلينسكي في مواجهة بوتين وجها لوجه بقوله إن لقاء الفنان زيلينسكي والسياسي المحنك بوتين قد يسفر عما لا يرتضيه الرئيس الأوكراني الجديد. ولهذا فإن زيلينسكي يحتاج إلى من يحميه أثناء اجتماعه الممكن مع بوتين.
وتتمسك السلطة الأوكرانية بموقفها المعادي لروسيا منذ وقوع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف عام 2014. وعبر الفائز في الانتخابات الأوكرانية الأخيرة، زيلينسكي, عن مواقف متضاربة حيال روسيا. وقال السفير الروسي لدى منظمة الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا إن موسكو قلقة من تضارب الإشارات الصادرة عن الرئيس الأوكراني المنتخب ولذلك لا ترسل الزهور إليه كما دعا إلى ذلك السفير الألماني كريستوف هويسغين.
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