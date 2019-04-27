الرئيس الأوكراني الجديد يحتاج إلى من يحميه من بوتين

ونقلت وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية عن الرئيس البولندي السابق ألكسندر كفاسنيفسكي قوله إن زيلينسكي قال لهم إنه لا يريد أن يجتمع مع بوتين على انفراد، ويفضل أن يلتقي به بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

© Sputnik . Sergey Averin قرار مهم لبوتين يعقب انتخابات أوكرانيا

وشرح كفاسنيفسكي سبب عدم رغبة زيلينسكي في مواجهة بوتين وجها لوجه بقوله إن لقاء الفنان زيلينسكي والسياسي المحنك بوتين قد يسفر عما لا يرتضيه الرئيس الأوكراني الجديد. ولهذا فإن زيلينسكي يحتاج إلى من يحميه أثناء اجتماعه الممكن مع بوتين.

وتتمسك السلطة الأوكرانية بموقفها المعادي لروسيا منذ وقوع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف عام 2014. وعبر الفائز في الانتخابات الأوكرانية الأخيرة، زيلينسكي, عن مواقف متضاربة حيال روسيا. وقال السفير الروسي لدى منظمة الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا إن موسكو قلقة من تضارب الإشارات الصادرة عن الرئيس الأوكراني المنتخب ولذلك لا ترسل الزهور إليه كما دعا إلى ذلك السفير الألماني كريستوف هويسغين.