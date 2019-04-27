"حزام واحد طريق واحد".. بوتين يجلس بجوار السيسي

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جالسا بجوار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جلسة منتدى "حزام واحد طريق واحد"، اليوم السبت، في بكين.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن بوتين جلس، اليوم السبت، بجوار نظيره المصري خلال اجتماع منتدى "حزام واحد طريق واحد" الذي تنظمه وتحتضنه الصين، بينما جلس المستشار النمساوي سباستيان كورتز بجوار الرئيس المصري. وقبل بدء أعمال الجلسة قال المستشار النمساوي شيئا ما للرئيسين المصري والروسي، فضحك بوتين والسيسي بعدما سمعا ما قاله كورتز.

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين يشيد بالجهود المصرية في تأمين المطارات (صور)

وقد كان للرئيس الروسي لقاء منفصل مع الرئيس المصري على هامش منتدى "حزام واحد طريق واحد". وخلال اللقاء قال الرئيس بوتين إن علاقات روسيا ومصر تتطور اليوم بقوة، ووصف مصر بالشريك الموثوق لبلاده.

وذكّر بوتين بأن البلدين احتفلا في العام الماضي بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأشار بوتين إلى "أن اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة خلال زيارة الرئيس المصري إلى روسيا في أكتوبر الماضي، تتيح لنا الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد".