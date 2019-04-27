أردوغان: سنواصل محاربة الإرهاب في سوريا و متمسكين بمنظومة "إس-400"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت أن بلاده ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتجفيف مستنقع الإرهاب في سوريا واتخاذ التحصينات الأمنية مثل التزود بمنظومة إس – 400 الروسية موضحاً أن بلاده لديها خلافات عميقة مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن منظومة صواريخ إس- 400.

DINUKA LIYANAWATTE أردوغان: الإرهاب هو العدو المشترك للإنسانية والسلام العالمي . وقال أردوغان "إن شرعية العمليات التي تنفذها تركيا ضد التهديدات الإرهابية في سوريا والعراق غير قابلة للنقاش، ونتابع بحزن إصرار الولايات المتحدة الأميركية على التعاون مع التنظيم الإرهابي ورفضها خطواتنا الهادفة لتعزيز أمننا وتنويعه".

وتابع: "المهم بالنسبة لنا هو مستقبل بلدنا واستقلاله وفي هذا الإطار سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتجفيف مستنقع الإرهاب في سوريا واتخاذ التحصينات الأمنية مثل التزود بمنظومة إس- 400 الروسية ولا يهمنا ما يقوله الآخرين، المهم ما نقوله نحن".

وأثار نبأ تعاقد تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية حفيظة واشنطن التي ترى ضرورة أن تشتري تركيا معدات عسكرية من صنع أمريكي أو أطلسي، كونها عضواً في حلف شمال الأطلسي.