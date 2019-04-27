المبعوث الروسي: الأمم المتحدة معترضة على أسماء المرشحين للجنة الدستورية السورية

وأضاف "أعتقد أننا بحاجة إلى وقت، مع الأخذ في الاعتبار أن المبعوث الأممي الجديد طالبنا أن نقدم جملة من الحلول تتضمن كل شيء".
وأوضح أنه كان يتعين على المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاقها فقط بعد تنسيق كل المعايير.
وقال "بالمناسبة عملية تنسيق المعايير تجري على ما يرام، وأعتقد أن التقدم واضح، وهذا جيد للغاية".
وقال المبعوث الروسي ردا على سؤال إذا ما كان يعتقد أن بيدرسون مستقلا "الجميع في الأمم المتحدة يجب أن يكون مستقلا، بالطبع نعتقد أنه لن يخضع لأي نفوذ، ونأمل ذلك، إذا استمر بيدرسون في الالتزام بهذه المبادئ سيكون ذلك عاملا مساعدا في دفع المفاوضات إلى الأمام".
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