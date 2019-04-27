وزارتا دفاع أوزبكستان والصين توقعان خطة تعاون عسكري

وقعت وزارتا دفاع أوزبكستان والصين، اليوم السبت 27 أبريل/ نيسان، على خطة تعاون عسكري ثنائي لعام 2019.

طشقند — سبوتنيك. وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوزبكية، لوكالة "سبوتنيك": "جرى عقب الاجتماع، توقيع خطة للتعاون العسكري الثنائي لعام 2019".

© REUTERS / Emaar Properties أوزبكستان والإمارات بصدد إنشاء شركة استثمارية برأس مال قدره مليار دولار

ووفقا للوزارة، فقد ناقش وزيرا الدفاع في البلدين الوضع الراهن وآفاق تطوير التعاون الأوزبكي الصيني في مجال الدفاع والتعليم العسكري، وجرى تبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات متبادلة المنفعة في الاتجاه العسكري التقني.

وأشار المتحدث إلى "دور الزيارات التي يقوم بها الخبراء من وزارتي دفاع البلدين، على أساس منتظم لتبادل الخبرات في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص، يتم تدريب الجيش الأوزبكي في المؤسسات التعليمية العسكرية التابعة للجيش الصيني.

وأجرى الخبراء الصينيون مرارا ندوات ومحاضرات في المؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأوزبكية.

وفقا للوزارة، فقد أجرى وزير الدفاع الأوزبكي، اللواء باخودير قربانوف، يوم 27أبريل، محادثات في طشقند مع عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع في جمهورية الصين الشعبية العقيد ويي فينهي.