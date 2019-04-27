وزارتا دفاع أوزبكستان والصين توقعان خطة تعاون عسكري

طشقند — سبوتنيك. وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوزبكية، لوكالة "سبوتنيك": "جرى عقب الاجتماع، توقيع خطة للتعاون العسكري الثنائي لعام 2019".
وأشار المتحدث إلى "دور الزيارات التي يقوم بها الخبراء من وزارتي دفاع البلدين، على أساس منتظم لتبادل الخبرات في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص، يتم تدريب الجيش الأوزبكي في المؤسسات التعليمية العسكرية التابعة للجيش الصيني.
وأجرى الخبراء الصينيون مرارا ندوات ومحاضرات في المؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأوزبكية.
وفقا للوزارة، فقد أجرى وزير الدفاع الأوزبكي، اللواء باخودير قربانوف، يوم 27أبريل، محادثات في طشقند مع عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع في جمهورية الصين الشعبية العقيد ويي فينهي.
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