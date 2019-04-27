كوريا الشمالية ترفض دعوة الجنوبية لاحتفال بذكرى قمة الرئيسين... وتحذر من الحرب

دعت بيونغ يانغ اليوم السبت كوريا الجنوبية إلى "العمل بنشاط أكبر" من أجل تحسين العلاقات بين البلدين، محذرة من تزايد مخاطر الحرب.

وبحسب موقع "فرانس برس"، فقد حذرت كوريا الشمالية، جارتها الجنوبية من تزايد خطر الحرب، ويأتي ذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى للقمة التاريخية بين رئيسي البلدين والتي قاطعت بيونغ يانغ احتفالا مخصصا لها اليوم السبت.

© Sputnik . Alexey Nikolsky بوتين يشيد بدور كوريا الشمالية في استقرار الوضع بشبه الجزيرة الكورية

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بيانا لـ"لجنة التوحيد السلمي للبلاد" المكلفة بالعلاقات مع الجنوب، دعت فيه كوريا الجنوبية إلى "العمل بنشاط أكبر" لتحسين العلاقات بين البلدين.

وتابع البيان "يجري حاليا خلق وضع خطير قد يقود إلى عودة للماضي (ويشكل خطر) فوضى وشيكة، نظرا للمخاطر المتزايدة للحرب"، محملة المسؤولية لـ"ضغوط" تمارسها الولايات المتحدة على كوريا الجنوبية.

وبحسب الموقع، رفضت كوريا الشمالية دعوة قدمتها سول للمشاركة في احتفال مخصص للاحتفال بذكرى القمة الأولى بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، اليوم السبت، في قرية بانمونغون الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية.

وأصغى نحو 500 مشارك في الاحتفال، السبت، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون من الحكومة الكورية الجنوبية، إلى موسيقيين كوريين جنوبيين وصينيين وأميركيين ويابانيين في إطار فعاليات الذكرى الأولى.