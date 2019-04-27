طهران: إيران ستجبر ترامب على التراجع بالقوة

أعلن المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، أن إيران ستقف دائماً في وجه سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستجبره على التراجع بالقوة.

وصرح عبد اللهيان عبر تغريدة له على موقع تويتر، أن "اسم إيران هو توأم للسلام والصداقة والكرامة والعقلانية والحكمة والاقتدار، ترامب المتمرد لا يفهم سوى منطق القوة، سنرغمه بقوة على التراجع" وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية.

© AP Photo / Vahid Salemi إيران تزيح الستار عن ثلاثة صواريخ جديدة مضادة للدروع

وأضاف عبد اللهيان أن العالم لا يزال يذكر كيف قامت الولايات المتحدة الأمريكية باحتلال العراق وتدميره، وذلك بعد أن قامت بتجريده من أسلحته وتدميرها عبر استخدامها لمفتشي الأمم المتحدة.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي قدد جدد العقوبات الأمريكية على إيران، مع اتخاذ إجراءات أكثر تشدد ولا سيما فيما يخص تصدير النفط الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت إلغاء الاستثناءات من العقوبات الأمريكية الممنوحة لعدد من الدول عند شرائها النفط الإيراني وعدم تمديدها بدءاً من الشهر المقبل. وشمل ذلك دولا حليفة مقربة من الولايات المتحدة، قد تواجه الآن عقوبات في حالة استمرارها في شراء النفط الإيراني.

وشمل هذا الإلغاء ثماني دول هي، الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا واليونان وإيطاليا وتايوان.

وهددت إيران بغلق مضيق هرمز الاستراتيجي إذا حاولت الولايات المتحدة خنق اقتصاد طهران من خلال وقف صادراتها النفطية، حيث قال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري إن إيران ستغلق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي استراتيجي لنقل النفط في الخليج، إذا تم منع طهران من استخدامه.