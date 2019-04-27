إطلاق نار في أمريكا وسقوط جرحى

قالت الشرطة الأمريكية إن حادث إطلاق نار، وقع اليوم السبت 27 أبريل/ نيسان، أدى إلى وقوع مصابين، مشيرة إلى أنه تم احتجاز شخص عقب الحادث.

وقال قائد شرطة سان دييجو الأمريكية، إنه تم احتجاز رجل بعد حادث إطلاق نار عند معبد، حسبما ذكرت "رويترز".

MEDIA ALERT: @SDSheriff Bill Gore and @SanDiegoPD @ChiefNisleit will be briefing the media in an hour. Please report to the intersection of Espola Road and Summerfield Lane. — San Diego Sheriff (@SDSheriff) April 27, 2019

وأسفر الحادث عن وقوع 4 مصابين، حسبما ذكر الشرطة على "تويتر".

Be aware of increased law enforcement activity in the 16000 block of Chabad Way as @SDSOPoway Deputies investigate reports of a man with a gun. Please stay clear of the area and allow deputies to safely do their job. Thank you for your patience and cooperation. pic.twitter.com/wuHYb57BW0 — San Diego Sheriff (@SDSheriff) April 27, 2019

وكان قائد الشرطة ذكر في تدوينة سابقة أنه يجري التعامل مع شخص مسلح، في المنطقة المحيطة بالمعبد، وأن الشرطة أغلقت الطريق المؤدي له، مطالب المواطنين بتوخي الحذر حتى تقوم الشرطة بعملها.

Update#2 Those wounded in the Chabad of Poway #synagogueshooting were taken to Palomar Medical Center @PalomarHealth. Please respect the medical privacy of victims & their families during this difficult time. Remain clear of the area as this investigation will take several hours — San Diego Sheriff (@SDSheriff) April 27, 2019

وفي تدوينة أخرى، طالب قائد الشرطة المواطنين بالبقاء بعيد عن موقع الحادث، وأنه يجري التعامل مع الموقف وعلاج المصابين، مطالبا الجميع بعدم نشر أي معلومات غير موثقة، لأن الوضع يمكن أن يتغير

ونقلت "رويترز" عن محطة إخبارية محلية أن المعبد كان يقيم احتفالا بمناسبة عيد الفصح، مشيرة إلى أن الحادث يأتي بعد ستة أشهر من قيام مسلح باقتحام معبد يهودي في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا خلال أداء "صلوات السبت" وهو يصيح "الموت لكل اليهود"، وأدى الهجوم، حينها، إلى قتل 11 شخصا وأصاب ستة آخرين، بينهم أربعة رجال شرطة، قبل إلقاء القبض عليه.