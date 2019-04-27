تسجيل
23:24 27 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    قوات الأمن عند ضريح القديس أنتوني بعد أيام من سلسلة من الهجمات الانتحارية على الكنائس والفنادق الفخمة في كولومبو

    دقيق ومحترف للغاية... "فيديو" اللحظات الأخيرة قبل جحيم كنيسة سريلانكا

    © REUTERS / THOMAS PETER
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشفت مصادر بالشرطة أن الشرطة السريلانكية تبحث عن رجل يرتدي قميصًا أحمر مميز يشتبه في أنه المسؤول عن تفجيرات عيد الفصح.

    سريلانكا
    © Photo/ St.Sebastian's Church,Katuwapitiya,Negombo,Sri Lanka.
    أول فيديو لعملية تفجير كنيسة سريلانكا... شاهد ماذا فعل الانتحاري
    وأظهرت لقطات الدوائر التلفزيونية المغلقة نشرتها "ديلي ميل" أن رجلاً كان يتصرف على ما يبدو كأنه يراقب الإرهابي الذي هاجم كنيسة القديس سيباستيان، وقتل أكثر من 100 شخص.

    ويقوم المحققون بتحليل اللقطات، على أمل أن يساعدهم ذلك على استئصال الخلية الإرهابية الواسعة التي لا تزال تشكل تهديدًا على الجزيرة.

    ويُظهر التسجيل الانتحاري وهو يستكشف الكنيسة بينما يتابع "المراقب المزعوم" من وراء عمود، وهو يرسل ويستقبل الرسائل على هاتفه.

    ويظهر المهاجم وهو يرتدي حقيبة الظهر التي تحتوي على المتفجرات ويتحقق من هاتفه بعصبية للحصول على تعليمات جديدة.

    وفي أثناء مروره بالمشتبه به، كان يلقي نظرة خاطفة عليه. ثم يختفي في الشارع قبل أن يعود إلى المنظر ويقوم برحلته الأخيرة إلى الكنيسة لتفجيرها.

    وقبل انفجار القنبلة مباشرة، يختفي الرجل الذي يرتدي القميص الأحمر. ثم يقع الانفجار ويملأ الذعر الشارع.

    وقال مفتش الشرطة المكلف بالتحقيق لـMailOnline ، شريطة عدم الكشف عن هويته:

    "يبدو هذا المشتبه به دقيقًا ومحترفا للغاية". "من المؤكد أن المهاجم لم يتصرف بمفرده ونريد أن نتتبع هذا الرجل على وجه الاستعجال".

    وأضاف المفتش: "ربما كان يوجه هجومًا واحدًا واحدًا فقط، أو ربما كان ينسق وينظم جميع الهجمات المتزامنة من تلك النقطة المتميزة".

    وقال رجل دين محلي، يدعى الأب نيفيل، الذي قدم أدلة إلى الشرطة، إن المشتبه به كان رجلاً محليًا اختفى بعد هذه الفظاعة. لكنه أصر على أن مدير العملية المزعوم كان رجلاً محليًا لا صلة له بالجريمة، مدعيا أنه قد خرج من المدينة للعمل.

    وتقول "ديلي ميل" إنه من المفهوم أن العقل المدبر للهجمات، مولفي زهران هاشم ، قد مات، لكن لم يتم رؤية 10 من أفراد الأسرة منذ أربعة أيام قبل هجمات عيد الفصح.

    وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لقطات "تقشعر لها الأبدان" كانت قد التقطت لنفس المهاجم الانتحاري وهو يرقص وفتاة صغيرة على رأسه قبل لحظات من شن هجومه على الكنيسة في نيغومبو.

    ومن خلال الفيديو يمكن رؤية الإرهابي وهو يتجول نحو مكان العبادة بينما يرتدي حقيبة كبيرة تحتوي على "مواد مصنوعة محلياً" كانت تستخدم في مذبحة المصلين المسيحيين.

    ويُعتقد أن المقطع يظهر المهاجم وهو يلمس حفيدة ديليب فرناندو، الذي قال: "في نهاية القداس [شاهدت عائلتي] شابًا يدخل الكنيسة بحقيبة ثقيلة. لمس رأس حفيدتي في الطريق ثم كان الانفجار".

    وقال رئيس أساقفة كولومبو إن 110 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انفجار القديس سيباستيان، وهو الأكثر دموية في سلسلة الهجمات ضد الكنائس والفنادق الفخمة.

    ونجت فتاة وامرأة من معركة مميتة بين الإرهابيين المرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي والقوات الحكومية التي كانت تقوم بمداهمة منزل آمن يشتبه في أنه من المتشددين.

    ولقي ما مجموعه 15 شخصًا بينهم ستة أطفال مصرعهم خلال الغارة التي فجر فيها الإرهابيون عبوات ناسفة أثناء اقتحام قوات الكوماندوز للمبنى.

    وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكارا اليوم السبت إن المرأة والفتاة أصيبتا بجروح خطيرة ويعالجان فى مستشفى قريب في منطقة امبارا.

    وتقوم قوات الأمن السريلانكية بتطهير المنزل الآمن في أعقاب معركة بالأسلحة النارية ليلة الجمعة بين الجنود والمسلحين المشتبه بهم. وتقول السلطات إن المتشددين فجروا ثلاثة انفجارات وفتحوا النار.

    وتم تفجير ثلاث قنابل على الأقل خلال الغارة.

    واستعاد الجنود مخبأ للمتفجرات بعد تطهير منزل الإرهابيين.

    انظر أيضا:

    أمريكا تنصح مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى سريلانكا
    وزير دفاع سابق في سريلانكا يعتزم الترشح للرئاسة ومواجهة التشدد الإسلامي
    مقتل زعيم "جماعة التوحيد الوطنية" المتهمة بتفجيرات سريلانكا
    ثلاثة انفجارات جديدة في سريلانكا
    اشتباكات شرقي سريلانكا خلال مداهمة نفذتها الشرطة تتعلق بهجمات عيد القيامة
    سريلانكا... السلطات تناشد المواطنين تجنب المساجد والكنائس خوفا من هجمات جديدة
    السعودية... والد أحد ضحايا سريلانكا يكشف تفاصيل آخر لقاء بينهما
    شاهد... لحظة تفجير انتحاري سريلانكا نفسه بجوار سعوديين
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سريلانكا, تفجير, هجوم إرهابي, كنيسة, سريلانكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"
    الخارجية الروسية تصف اجتماع بوتين مع كيم جون أون بـتصحيح الأخطاء الأمريكية
    اجتماع بوتين مع كيم جونغ أون هو "تصحيح للأخطاء الأمريكية"
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك