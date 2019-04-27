عاصفة ثلجية تجتاح أمريكا تثير دهشة خبراء الأرصاد

وقال خبراء في الأرصاد إن من المتوقع أن يصل منسوب الثلوج في منطقة شيكاجو إلى ما بين 15 و25 سنتيمترا بحلول المساء، وأضافوا أنها قد تتجاوز أكثر من 30 سنتيمترا في ولايات مينيسوتا وأيوا وويسكونسن وإيلينوي، وفقا لرويترز.

وقال أندرو أوريسون، خبير الأرصاد في هيئة الطقس الوطنية بولاية ماريلاند "من المدهش جدا أن نرى هذه الكميات (من الثلوج) في أنحاء الغرب الأوسط في نهاية أبريل نيسان" مرجعا العاصفة إلى موجة رياح باردة قادمة من كندا.

وألغيت أو تأجلت أكثر من 200 رحلة طيران من مطار أوهير الدولي في شيكاجو أو قادمة إليه اليوم السبت مع بدء هبوب العاصفة.