زيلينسكي يعرب عن استعداده لمناقشة شروط جديدة للتعايش بين أوكرانيا و روسيا

أعرب الرئيس الأوكراني المنتخب حديثاً، فلاديمير زيلينسكي، عن استعداده لمناقشة شروط جديدة للتعايش بين أوكرانيا وروسيا.

وكتب زيلينسكي على صفحته على الـ"فيسبوك": أؤكد مرة أخرى أنني مستعد للمفاوضات… من جانبنا، نحن مستعدون لمناقشة شروط جديدة للتعايش بين أوكرانيا وروسيا ".

يذكر أنه سبق وجرت الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، يوم 21 تيسان/أبريل، وشارك فيها الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، وفلاديمير زيلينسكي.

ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، فاز فلاديمير زيلينسكي، بنسبة 73.22 في المئة من أصوات الناخبين.

ويذكر أن رئيس مجلس "رادا" (البرلمان) الأوكراني، أندريه باروبي، كان قد صرح قبل ذلك، بأن حفل تنصيب الرئيس الجديد سيقام في الموعد المنصوص عليها في القانون، وأن البرلمان سيقرر الموعد النهائي بعد أن يتم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، بشكل رسمي.