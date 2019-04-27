صحيفة أمريكية تعتذر عن كاريكاتير مسيء لترامب ونتنياهو (صورة)

اعتذرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن نشرها لرسم كاريكاتوري، أول أمس الخميس، يضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب..

ويظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الرسم الذي نشرته الصحيفة في طبعتها الدولية، بأنه كلب ألماني، يرتدي طوق عليه نجمة داود، بينما يقوده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو يرتدي نظارة سوداء، في إشارة إلى أنه يعتمد على توجيهه له لكونه ضرير، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

The New York Times published a vile, sickening anti-Semitic cartoon in its international edition, drawing a caricature of Netanyahu as a dog with a Star of David leading a blind Trump who is wearing a kippah! There is so much wrong here it is hard to know where to begin so pic.twitter.com/eFluwgyalZ — (((Jim Stein))) (@JamesStein18) April 27, 2019

وقالت "التايمز" عبر تغريدة لها على حسابها على "تويتر"، اليوم السبت، أن الرسم الكاريكاتوري "تضمن معاداة للسامية".

وأضافت إن الصورة "مسيئة، وكان من الخطأ نشرها".

An Editors' Note to appear in Monday’s international edition. pic.twitter.com/1rl2vXoTB3 — New York Times Opinion (@nytopinion) April 27, 2019

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الرسم الكاريكاتوري، مقدم من خدمة "ذا نيويورك تايمز الإخبارية"، والتي حذفته بدورها.