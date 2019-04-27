"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم شرق سريلانكا

نقلت وكالة (رويترز) عن وكالة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) اليوم السبت، أن ثلاثة من أعضاء التنظيم اشتبكوا مع الشرطة السريلانكية لعدة ساعات قبل أن يفجروا أحزمتهم الناسفة بمدينة كالموناي الساحلية في وقت متأخر الجمعة.

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وقال التنظيم إن 17 شرطيا قتلوا أو أصيبوا في الهجوم. ولم يقدم التنظيم أدلة على زعمه.

وقال متحدث باسم الجيش في سريلانكا اليوم السبت (27 أبريل نيسان) إن السلطات عثرت على 15 جثة، بينها ست جثث لأطفال، في موقع شهد معركة بالأسلحة أثناء الليل على الساحل الشرقي للبلاد وذلك بعد ستة أيام من هجمات انتحارية قتلت ما يربو على 250 شخصا.

واندلع تبادل إطلاق النار بين القوات ومتشددين مشتبه بهم مساء أمس الجمعة (26 أبريل نيسان) بسينتاماروتو في أمبارا، إلى الجنوب من بلدة باتيكالوا التي شهدت أحد الانفجارات التي وقعت يوم الأحد في ثلاث كنائس وأربعة فنادق فاخرة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن ثلاثة انتحاريين مشتبه بهم كانوا من بين القتلى بعد تبادل إطلاق النار.

CCTV footage has emerged of a suspected suicide bomber entering St Sebastian's Church in Sri Lanka moments before an explosion.



More on this footage here: https://t.co/1bAcNa0LbH pic.twitter.com/aZgzgooqxI — Sky News (@SkyNews) April 23, 2019

وقال المتحدث باسم الجيش سميث أتاباتو في بيان إن المسلحين يشتبه في أنهم أعضاء في جماعة التوحيد الوطنية التي تشير أصابع الاتهام إليها في هجمات عيد القيامة يوم الأحد الماضي.

وذكرت الحكومة أن تسعة انتحاريين محليين نفذوا هجمات عيد القيامة، وتم التعرف على ثمانية منهم وكانت بينهم امرأة.