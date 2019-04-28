ظريف يخطط لزيارة كوريا الشمالية

ذكر التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعتزم القيام بزيارة إلى كوريا الشمالية.

© Sputnik . Grigoriy Sysoev مطالبا أمريكا باحترام القانون الدولي... ظريف يلتقي وزير خارجية فنزويلا في نيويورك

ونقلت وكالة " رويترز " عن التلفزيون الإيراني الخبر لكن لم تحدد موعدا للزيارة، أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فنقل عنه أنه سيتم تحديد تاريخ الزيارة وإعلانه قريبا.

وفي الـ 25 فبراير الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته من منصبه معتذرا عن مواصلة عمله. إلا أن رئيس الجمهورية حسن روحاني رفض الاستقالة. قائلا: إن "الوزير ظريف كان في طليعة المعركة ضد الولايات المتحدة".