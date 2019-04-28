إيران تبحث الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية كخيار بعد تشديد العقوبات

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده تبحث في عدد من الخيارات بعد تشديد العقوبات الأميركية، من بينها الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أنه يعتزم زيارة روسيا وكوريا الجنوبية في الأيام المقبلة.

© REUTERS / Khalid Al-Mousily ظريف يخطط لزيارة كوريا الشمالية . ونقل موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني عن ظريف، اليوم الأحد، قوله إن "خيارات الجمهورية الإسلامية والقادة في إيران كثيرة وجميعها تبحث لدى القادة".

وأضاف قائلا "وواحد من هذه الخيارات العديدة هو الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".

وكان الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران في عام 2015 قد فتح الباب أمام الخطوط الجوية الإيرانية لتطوير أساطيلها، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق العام الماضي وأعاد فرض العقوبات على إيران.

كما أشار وزير الخارجية الإيراني إلى عزمه إجراء زيارة إلى روسيا في الأيام المقبلة، وقال إن "على جدول أعماله زيارة كوريا الشمالية".