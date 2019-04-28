عضو غرفة التجارة الإيرانية: يمكن لطهران الحفاظ علي سوقها النفطي

قال عضو لجنة تنمية الصادرات في غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة الإيرانية، إن لدى إيران سوق نفط خاص بها ويمكنها الاحتفاظ ببعض أسواقها السابقة.

وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا عن إلغاء إعفاءات مشتري النفط الإيرانيين، والتي قوبلت بردود متعددة من مختلف الدول والمسؤولين. وذلك بحسب وكالة "إرنا".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi إيران تهدد أمريكا والخليج... الحرس الثوري يتحمل مسؤولية مضيق هرمز

وصرح حميد رضا صالحي، عضو لجنة تنمية الصادرات في غرفة تجارة إيران، بأن أحد الآثار الرئيسية لهذا القرار هو يخص صادرات النفط الإيرانية ، الأمر الذي انعكس على تقلبات الأسعار، في الأيام الأخيرة.

وتابع صالحي: على الرغم من أن الدول الأخرى الأعضاء في أوبك قالت إنها ستزيد إنتاجها من النفط، فقد رأينا أن سعر النفط ارتفع وأثر علي السوق بإعلان إلغاء الإعفاءات الأمريكية.

ويعتقد صالحي أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة غير قادرة على وقف صادرات النفط الإيراني، ولكن مع خروج إيران من هذه السوق، فإن سعر النفط سيرتفع بالتأكيد.

وأضاف عضو مركز تنمية الصادرات الإيراني: علي أي حال، يجب القبول أن الحظر له آثاره الخاصة، لذلك يجب أن نحاول إدارة الوضع الحالي، وهو مؤقت بأقل كلفة وضرر.

وقال صالحي إن جهودنا في القطاع الخاص هي سد الثغرات في الصادرات، قائلا:

إن إيران كانت وما زالت قادرة علي إدارة الحظر.

وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات، وتطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلي 700 من الشخصيات والكيانات.