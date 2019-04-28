جاويش أوغلو: أردوغان يزور العراق أواخر العام

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور العراق أواخر العام للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

© Sputnik . Edward Besov الجامعة العربية تدين انتهاك تركيا للسيادة العراق

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، في بغداد، مع نظيره العراقي، محمد علي الحكيم، ذكر جاويش أوغلو، أنه تناول العلاقات الثنائية مع نظيره، من كافة جوانبها، وتبادلا وجهات النظر حيال قضايا إقليمية، مشددا على أنهما سيواصلان العمل معا للارتقاء أكثر بالعلاقات الثنائية، وذلك وفقا لوكالة " الأناضول " التركية.

وأوضح أنهما يعملان معا على تطبيق القرارات المتخذة، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس العراقي، برهم صالح، إلى أنقرة العام الحالي، مؤكدا أنهم سيكونون سعداء باستضافة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في تركيا، خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن الرئيس أردوغان سيزور العراق أواخر العام، للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى، في نسخته الرابعة، موضحا أنه بحث اليوم مع نظيره العراقي، التحضيرات الأولية لهاتين الزياراتين.

و شدد الوزير التركي، على تطابق وجهات النظر بين تركيا والعراق حيال القضايا الإقليمية، لافتا إلى اتخاذ قرار في اجتماع الدول الضامنة، الثاني عشر، حول سوريا، بالعاصمة الكازاخية نورسلطان (أستانا سابقا)، لدعوة العراق ولبنان للمشاركة كدولتين مراقبتين في هذه الاجتماعات. وأعرب عن تمنياته في أن يلعب العراق الذي يعد أحد الدول الهامة في المنطقة، دورا بناءً في الشأن السوري.