مقتل أربعة متزلجين من ألمانيا إثر انهيار ثلجي في سويسرا

قالت الشرطة في منطقة فاليه السويسرية، اليوم الأحد، إن أربعة متزلجين من ألمانيا لقوا حتفهم في انهيار ثلجي في جبال الألب في سويسرا.

وبدأ المتزلجون الأربعة رحلتهم، صباح يوم الجمعة، للوصول إلى ممر جبلي. وبدأت السلطات في البحث عنهم بعد أن اكتشفت أنهم لم يصلوا إلى وجهتهم بحلول المساء ثم عثرت على جثثهم بعد، ظهر أمس السبت.

وقالت الشرطة إنها لم تتعرف بعد على هويتهم، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة النمساوية، العثور على جثث ثلاثة متزلجين ألمان أثناء الليل. جرفتهم الثلوج في انهيار جليدي قرب منتجع ليخ آم أرلبرج للتزلج بالنمسا.