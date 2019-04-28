زيلينسكي يعلق على إجازته في يخت ضخم: أنا رجل بسيط

وجاء تعليقه هذا بعد أن قامت وسائل إعلام تركية بنشر معلومات تفيد بأن زيلينسكي كان موجودا أثناء إجازته في تركيا على يخت ضخم بطول 40 مترا.
ويشار إلى أنه في 26 أبريل/ نيسان، كتب الرئيس الأوكراني عبر صفحته على موقع "الفيسبوك" أنه سوف يذهب مع أطفاله إلى المهرجان السنوي في تركيا وسيعود خلال يومين.
هذا وجرت الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، يوم 21 أبريل، وشارك فيها رئيس الدولة الحالي، بيترو بوروشينكو والفائز بالجولة الأولى، فلاديمير زيلينسكي، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية، فإن زيلينسكي فاز في الجولة الثانية بنسبة 73.22% من أصوات الناخبين.
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